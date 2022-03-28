Україна має агентів у Кремлі, – Буданов

Бригадний генерал Кирило Буданов, начальник ГУР МОУ

Україна за допомогою агентурної розвідки, включаючи джерела в Кремлі, отримує велику кількість інформації про наміри Росії.

Про це голова Головного управління розвідки МОУ бригадний генерал Кирило Буданов заявив у інтерв’ю журналісту виданню “Coffee or Die”, який спеціалізується на військовій тематиці. Фрагменти розмови навела пресслужба українського розвідвідомства у понеділок, 28 березня.

Зі слів Буданова, українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю.

Одним із прикладів такої діяльності, який навів начальник ГУР МО України, є нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Завдяки своїм розвідувальним можливостям, Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди.

“Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами”, – сказав Кирило Буданов.

Наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України, сказав генерал Буданов. Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує він, дають глибоке розуміння військових планів Росії.

“Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці”, – зазначив начальник ГУР МО України.

Так, крім інформації про російських військових, Україна змогла “дуже добре побачити обіг російських грошей”. “Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння”, – сказав генерал Буданов.

Під час інтерв’ю Кирило Буданов підкреслив важливість розвідувальної допомоги від союзників. При цьому, найвищі посадові особи американської розвідки нещодавно свідчили перед Конгресом США, що обмін розвідувальною інформацією з Україною є “революційним”.

Зокрема, голова Управління оборонної розвідки генерал-лейтенант Скотт Бер’єр сказав, що такий обмін є “революційним з точки зору того, що ми можемо зробити”, а Пол Накасоне, директор АНБ, засвідчив, що “за свої 35 років служби він не бачив кращого обміну точними, своєчасними та ефективними розвідувальними даними”.

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