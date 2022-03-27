Начальник ГУР Буданов: Путін може спробувати нав’язати Україні “корейський” сценарій

“Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни“, – таку думку в коментарі пресслужбі відомства висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов.
“Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі”, – сказав Буданов.
Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану “є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога”.
“Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні”, – зазначив голова ГУР.
“Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій – як вижити”, – підсумував Буданов.
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