З приходом весни для росіян почнеться справжнє пекло, – Буданов

Українська розвідка спільно з лісниками і мисливцями готує потужну партизанську боротьбу в тилу російських окупантів.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у інтерв’ю для американського видання The Nation.

“Наші воїни наші спецпризначенці, навіть наші мисливці почнуть полювання на ворога в лісах з гвинтівками. Я скажу, що незабаром наступить весна, ліси зазеленіють і для агресора відкриється справжнє пекло”, – каже глава ГУР.

Буданов натякнув, що ГУР посилено розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.

В інтерв’ю він порівняв це з партизанським рухом у В’єтнамі й Афганістані.

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