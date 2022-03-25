З приходом весни для росіян почнеться справжнє пекло, – Буданов

Українська розвідка спільно з лісниками і мисливцями готує потужну партизанську боротьбу в тилу російських окупантів.
Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у інтерв’ю для американського видання The Nation.
“Наші воїни наші спецпризначенці, навіть наші мисливці почнуть полювання на ворога в лісах з гвинтівками. Я скажу, що незабаром наступить весна, ліси зазеленіють і для агресора відкриється справжнє пекло”, – каже глава ГУР.
Буданов натякнув, що ГУР посилено розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.
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