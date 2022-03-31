Деякі українські військові в Маріуполі непритомніють з голоду і п’ють воду з батарей, – Прокопенко

Деякі українські військові в Маріуполі непритомніють з голоду і вже п’ють воду з батарей і технічну воду.

Таку інформацію озвучив командир полку Нацгвардії “Азов” Герой України Денис Прокопенко “Редіс” у інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, котре опубліковане у четвер, 31 березня.

Відповідаючи на запитання про побут “азовців” у Маріуполі, Прокопенко сказав:

“Військові в Маріуполі непритомніють з голоду. Ми їмо один раз на добу. Ресурси не гумові. Ми триматимемо місто ще достатньо довго, тому ми вчимося економити. Станом на сьогодні ми не можемо забезпечити кожного солдата водою та їжею. Запаси провіанту вичерпуються, так само як і запаси боєприпасів. Ми стараємося економити та стріляти прицільно”, – сказав “Редіс”.

На запитання журналіста про те, чи спостерігається брак води (військові п’ють технічну воду, воду з батарей та калюж), Прокопенко відповів:

“На жаль, так. Навіть для наших важко поранених доводиться кип’ятити технічну воду та вживати її. Це справжня гуманітарна катастрофа, бо в мирних мешканців така ж ситуація”.

Помитися за 35 днів блокади, зі слів Прокопенка, йому вдалося три рази.

У приміщенні, де перебувають військові, працюють генератори, будівлі, зрозуміло, не опалюються. Клімат у Маріуполі жорсткий, надворі вітряно, волого та холодно.

Також, зі слів Дениса, росіяни захопили базу “Азову” в Урзуфі. Українські захисники встигли вивезти звідти по максимуму боєприпаси та продукти (перед тим як вирушили на кругову оборону Маріуполя), але зараз на базі сидять росіяни.

Прокопенко розповів, що його підлеглі продовжують битися навіть після 3-4 поранення. Він вкотре висловив сподівання, що деблокада цього приморського міста відбудеться.

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