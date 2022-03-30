Загарбники вночі завдали три ракетних удари по Хмельниччині

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Вночі російські окупанти завдали три ракетних удари по промислових об’єктах у Хмельницькій області.

Про це вранці у середу, 30 березня, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

“Ситуація станом на 8:00 30 березня в громаді контрольована. Вночі рашистські орки вдарили і по нашому місту. Всі відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко. Ситуація, як я і зазначав, контрольована. Друзі, дякую вам за повне дотримання інформаційної гігієни Наголошую: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!”, – написав він.

Внаслідок ракетних ударів виникли пожежі, але їх станом на ранок ліквідували, зазначив очільник Хмельницької обласної військової адміністрацій Сергій Гамалій.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Удень 29 березня російські загарбники обстріляли ракетами військовий аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.

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