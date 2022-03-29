Польща заборонила імпорт вугілля із РФ

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Уряд Польщі ухвалив нормативно-правові акти, що блокують ввезення вугілля з Росії на національному рівні.

Про це пише “Європейська правда” у вівторок, 29 березня, з посиланням на польські ЗМІ.

“Ми не можемо більше чекати на рішення Євросоюзу”, – сказав офіційний представник уряду Петр Мюллер.

У вівторок уряд ухвалив законопроєкт про спеціальні рішення щодо протидії агресії в Україні.

“Ми пішли далі тих положень, які пропонувалися до цього закону, тобто ввели положення, що блокують ввезення вугілля з Росії на національному рівні. Це буде внесено безпосередньо до закону”, – заявив Мюллер.

“Ми розуміємо, що це може спричинити юридичні сумніви. На жаль, обґрунтовані сумніви, але ми не можемо більше чекати на реакцію Євросоюзу з цього приводу”, – додав він.

Він додав, що польські держкомпанії “практично не залежать від імпорту російського вугілля”.

“Але є й приватні особи, які здійснюють такий імпорт, ми хотіли б цього не допустити. За порушення цих правил також буде передбачено фінансові санкції”, – повідомив він.

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