ЄС розгляне нафтові санкції проти Росії, – Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готовий обговорити санкції проти РФ у нафтовій сфері, та назвав події у Маріуполі великим воєнним злочином.
Про це Боррель заявив у понеділок перед початком зустрічей міністрів закордонних справ та оборони ЄС, повідомляє “Європейська правда”.
“Ми обговоримо, які ще санкції ми можемо обдумати, більше санкцій. Зокрема, пов’язані з енергетикою”, – заявив Боррель.
Він підтвердив, що міністри обговорять можливість запровадження нафтового ембарго щодо Росії. Глава дипломатії ЄС переконаний, що Росія скоює в Україні воєнні злочини. Те, що відбувається в Маріуполі, Боррель назвав “величезним воєнним злочином”.
“Те, що відбувається в Маріуполі – це величезний воєнний злочин, щось жахливе, ми повинні це категорично засудити, місто повністю зруйноване, люди помирають”, – сказав він.
За словами Борреля, міністр оборони Олексій Резніков через відеозв’язок розповість про актуальну ситуацію в Україні, і міністри ЄС обговорять подальші способи підтримки. Серед іншого, Боррель сказав про можливе затвердження наступного траншу з Європейського фонду забезпечення миру. Як повідомлялося, у Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом.
Читайте також:
ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!