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В Україну прийшли тисячі РПГ “Матадор” із Німеччини

26/03/2022 15:33

До України прибула перша партія протитанкової зброї, на закупівлю якої дав згоду уряд Німеччини.

Про завершення поставки в суботу, 26 березня, повідомляє німецьке видання Bild.

Ідеться про легкий ручний протитанковий гранатомет Matador, закуплений у німецької збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND).

За запевненням німецького виробника, цей РПГ здатний пробивати броню до 50 мм, тобто практично будь-який танк, що є на озброєнні РФ.

У суботу до України надійшло 2650 одиниць таких РПГ.

Загальний обсяг закупівлі – 5100 одиниць; решта 2450 зараз виготовляються і будуть надходити до України меншими партіями, до кінця травня.

Вартість закупівлі, як повідомляється, склала 25 млн євро.

Зазначається, що німецький уряд погодився на цей продаж у гранично короткі терміни. Bild стверджує, що запит від Києва надійшов у п’ятницю, 18 березня, був схвалений експортною агенцією вже в понеділок, 21 березня, за активного сприяння міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

RGW90 HH Matador (скор. англ.  Mananportable Anti-Tank, Anti-DOoR ) – одноразовий ручний протитанковий гранатомет, розроблений у результаті співпраці компаній Сінгапуру та Ізраїлю. Є модернізованим варіантом німецького гранатомета Armbrust та працює на тих самих принципах.
Характерною особливістю Matador є наявність дворежимного підривника гранати. Спеціальна клавіша на корпусі гранатомета дозволяє переключити його або положення HEAT (кумулятивне) або HESH (бронебійно-фугасне). Перший режим дозволяє вражати бронетехніку, другий – укріплені споруди. Боєголовка дозволяє зробити в стіні дірку діаметром більше метра.
В одній із версій –  дворежимний підривник і тандемна бойова частина.
Ця протитанкова зброя суттєво відрізняється від американських “Джавелінів” – вона для близького бою, на відстань від 20 до 500 метрів. “Матадор” важить 9 кг (проти 23 кг в американського пристрою) та передбачає можливість пострілів із приміщення.

Нагадаємо, до початку російського вторгнення ФРН відмовлялася постачати Україні озброєння, а також блокувала поставки з інших країн НАТО, маючи “сентименти” до Росії.
26 лютого стало відомо про “тектонічне зрушення політики” Берліна, коли Німеччина оголосила про надання Україні 500 стінгерів та 1000 ПТРК.

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