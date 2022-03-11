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Більшість німців підтримують відмову від російських енергоресурсів та надання зброї України

11/03/2022 15:38

Більшість німців виступають за відмову від російського газу й нафти у зв’язку з нападом РФ на Україну, а також схвалюють надання зброї Україні. При цьому переважна більшість населення ФРН побоюється виходу війни за межі України, в Європу.

Як пише Tagesspiegel, про це свідчать результати соцопитування Politbarometer для каналу ZDF, оприлюднені 11 березня.

55% респондентів –  за те, щоб більше не імпортувати енергоресурси з Росії, навіть якщо це буде означати певні проблеми з ланцюжками постачання у Німеччині. 39% виступають проти такого ембарго.

Якщо враховувати політичні симпатії, прихильників відмови від російської нафти й газу серед виборців правлячих соціал-демократів (SPD) – 62%, ХДС/ХСС – 56%, “Зелених” – 73%.

Водночас серед симпатиків ліберальних “Вільних демократів”, правопопулістської AfD та “Лівих” переважають противники ембарго – 57%, 78% і 65% відповідно вважають, що Німеччині варто і далі купувати ці ресурси у Росії.

67% німців підтримують постачання зброї до України (29% – не підтримують).

Водночас 63% вважають неправильним надавати Києву важке озброєння, як-то танки. Підтримують таку ідею 31%.

47% вважають правильними жорсткі санкції Заходу проти Росії за напад на Україну, хоча це вдарило і по європейцях. Ще 38% вважають, що заходи мали б бути жорсткішими.

Лише 11% вважають санкції надмірними, при цьому. 57% таких респондентів є прихильниками AfD.

75% німців опитаних побоюються, що війна в Україні переросте у більшу війну в Європі; 24% не мають таких побоювань.

67% припускають, що президент РФ Путін може застосувати ядерну зброю, не вірять у реалістичність цього 31%.

Для підвищення енергобезпеки в найближчі роки 92% опитаних німців покладаються передусім на більше використання відновлюваних джерел енергії; 57% – довшу експлуатацію АЕС, 56% – довшу експлуатацію існуючих теплових електростанцій.

Опитування проводилося аналітичною групою Politbarometer серед 1345 випадково обраних респондентів методом телефонного інтерв’ю 8-10 березня. Можлива похибка – 2-3%.

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