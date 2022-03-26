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Російські війська обстріляли меморіал “Дробицький Яр” під Харковом, де нацисти розстрілювали євреїв

26/03/2022 17:43

Унаслідок російського обстрілу в суботу, 26 березня, серйозних пошкоджень зазнав Меморіальний комплекс “Дробицький Яр” на Харківщині, де в часи Другої світової війни нацисти масово розстрілювали євреїв та інших мирних мешканців.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Об’єднаної єврейської спільноти України.

“26.03.2022 року на виїзді з м. Харкова (в бік м. Чугуїв) у результаті артилерійських обстрілів ЗС РФ був пошкоджений монумент у вигляді Менори на в’їзді в меморіальний комплекс “Дробицький Яр”, – зазначається в повідомленні.

Дробицький Яр є одним із найтрагічніших місць у Харкові. У 1941-1942 роках нацисти тут масово розстрілювали цивільне населення. За даними Державного архіву Харківської області, в Дробицькому Яру було розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

Як писала “Новинарня“, 1 березня Росія завдала ракетного удару по київській телевежі, уразивши також територію меморіального комплексу “Бабин Яр”. Тоді загинули п’ятеро мирних киян та ще п’ятеро отримали поранення.

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