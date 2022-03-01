Російська війська вдарили по Київській телевежі. ВІДЕО

Російські війська атакували телевежу в Києві. Вона розташована в районі Дорогожичів.

Про це о 17:43 інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

“Потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Певний час канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 6 – 01.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ