Російська війська вдарили по Київській телевежі. ВІДЕО

Російські війська атакували телевежу в Києві. Вона розташована в районі Дорогожичів.
Про це о 17:43 інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
“Потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Певний час канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів”, – йдеться в повідомленні.
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