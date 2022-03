Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського великого десантного корабля (імовірно – “Саратов”).

Фото опубліковані ввечері у п’ятницю, 25 березня.

“Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу “Алігатор”. Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива”, – йдеться в повідомленні.

#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4

— Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022