Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Фото: Maxar

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського великого десантного корабля (імовірно – “Саратов”).

Фото опубліковані ввечері у п’ятницю, 25 березня.

“Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу “Алігатор”. Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива”, – йдеться в повідомленні.

#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4 — Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022

Передісторія

Нагадаємо, 21 березня, за повідомленням міноборони РФ, до окупованого порту Бердянськ із Новоросійська прибув великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ “Орск” проєкту 1171. Він став першим бойовим кораблем РФ, який зайшов в окупований порт та доставив воєнну техніку окупантів, зокрема БТРи.

Вранці 24 березня пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила, що в порту Бердянська знищено ВДК “Орськ” проєкту 1171.

Надалі українські ЗМІ інформували частково уражено ще три кораблі РФ – “Саратов” (проєкту 1171, його притопили через пожежу і загрозу підриву), “Цезарь Куников” та “Новочеркасск”.

Останні два (проєкту 775) вийшли з порту, причому один – із сильним загорянням, інший – також із задимленням, це можна було побачити на відео.

За однією версій, у порту Бердянська перебували не чотири, а три ВДК росіян. І уражений корабель – не “Орськ”, а “Саратов”.

Увечері 24 березня Генштаб ЗСУ уточнив, що в порту Бердянська було знищено ВДК “Саратов”.

Російські телеграм-канали пишуть, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянська з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”. Однак на відео, що зафіксувало початок вибухів, це не є очевидним – камери не змогли чітко зафіксувати приліт ракети.

Експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко заявив, що всі чотири десантні кораблі Чорноморського флоту, уражені в порту Бердянська, не здатні виконувати завдання за призначенням, а два з них виведені з ладу назавжди.

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