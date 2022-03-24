У Росії призупинилося виробництво авіаракет на одному з підприємств, – ГШ

У Росії призупинилося виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві “Вимпел”.
Такою інформацією володіє пресслужба Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 четверга, 24 березня.
“Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Російської Федерації були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві “Вимпєл”, – йдеться в повідомленні.
Разом з тим, російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військової техніки з військових округів. Мета – здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва, додали в ГШ.
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