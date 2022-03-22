У Росії зупинився єдиний завод, де збирають танки

У Росії призупинили роботу підприємства “Уралвагонзаводу” та Челябинський тракторний завод – там виготовляють та ремонтують танки та іншу броньовану техніку для ЗС РФ.
Про це у вівторок, 22 березня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що робота зупинена через відсутність потрібних компонентів іноземного виробництва.
Як пише видання Defense Express, “Уралвагонзавод” – єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потреби російської армії, так і на експорт.
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