У Київ приїхали спікери парламентів Литви, Латвії та Естонії

Фото: ФБ Jüri Ratas

У Київ, незважаючи на бойові дії на околицях та ракетні обстріли, приїхали очільники парламентів Литви, Латвії та Естонії.

Про це, зокрема, повідомляється на сторінці голови Рійгікогу Естонії Юрі Ратаса в четвер, 24 березня.

“Сьогодні, 24 березня, минає рівно місяць з початку страшної воєнної агресії Росії проти України. У цю знаменну дату ми разом із колегами з Латвії та Литви взяли участь у засіданні парламенту України в Києві, чим запевнили свою постійну підтримку України у боротьбі за її незалежність та територіальну цілісність”, – повідомив Ратас, додавши фото зі спікерами парламенту Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, Латвії Інарою Мурнієце та України Русланом Стефанчуком.

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен у своєму фейсбуці також виклала фото з колегами з Верховної Ради.

“Ми не змогли спинити агресора у 2008-му, потім – у 2014 році. Ми повинні зробити це зараз”, – наголосила вона.

Чміліте-Нільсен підкреслила, що українці зараз борються не лише за свою свободу, а за свободу всієї.

“Того, що ми зараз робимо – усе ще недостатньо. Ми повинні щоденно вимагати припинення цієї брутальної агресії. Ми повинні продовжувати нажавати послідовну допомогу – реальну військову допомогу, політичну, фінансову, гуманітарну та іншу, допомогти Україні із захистом від ударів з повітря. Україні слід якнайшвидше надати статус кандидата на членство у ЄС”, – додала очільниця Сейму.

Вона додала, що варто також готувати трибунал щодо скоєних Росією воєнних злочинів, головним винуватцем яких є Володимир Путін, який виростив фашизм у своїй країні, та його оточення.

“Наша позиція чітка: підтримувати Україну до остаточної перемоги”, – наголосила Чміліте-Нільсен.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, спікери чотирьох парламентів підписали спільну заяву про об’єднання зусиль для припинення агресії Росії та відновлення безпеки в Європі.

Повідомляється, що серед іншого, підписаний документ:

наголошує на необхідності прискорення членства України в ЄС;

підтримує продовження політики відкритих дверей НАТО;

закликає міжнародну спільноту негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоби запобігти масовим жертвам серед мирного населення;

пропонує міжнародній спільноті ввести повне торгове ембарго проти Росії;

закликає країни збільшити постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні;

заявляє, що воєнні злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом і Міжнародним Кримінальним Судом;

наголошує на необхідності почати думати про відбудову України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.

Як писала “Новинарня“, напередодні, 23 березня, у Києві перебував міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

15 березня у столицю України приїздили прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем’єр-міністр Польщі, що стало першим візитом такого рівня до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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