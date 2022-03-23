Home / Військо / Міністр оборони Литви відвідав Київ

Міністр оборони Литви відвідав Київ

23/03/2022 21:01

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Київ із робочим візитом.

Про це у середу, 23 березня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сьогодні у Києві перебуває міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Це перший іноземний міністр оборони, який приїхав до української столиці з 24 лютого. Цікаво, хто буде наступним сміливцем. Литовський колега на власні очі побачив Київ воєнний. Йому є з чим порівняти, адже у грудні 2021 Арвідас Анушаускас відвідував Київ мирний, передріздвяний”, – написав Резніков.

Арвідас Анушаускас і Олексій Резніков, фото з ФБ Резнікова

Він підкреслив, що візит до Києва його литовського колеги – це не просто жест підтримки.

“Ми маємо від Литви дуже конкретну допомогу. Нагадаю: саме офіційний Вільнюс першим передав нам партію ПЗРК Stinger. Ще до повносштабного вторгнення. І ця партія наразі активно використовується за призначенням”, – наголошує Резніков.

Читайте також:
У парламенті Литви пропонують заборонити георгіївську стрічку і символ Z

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд спростив проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Згідно з прийнятою постановою для ввезення гуманітарної допомоги з 23 березня потрібен лише один документ — декларація,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse