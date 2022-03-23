Міністр оборони Литви відвідав Київ

Арвідас Анушаускас і Олексій Резніков, фото з ФБ Резнікова

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Київ із робочим візитом.

Про це у середу, 23 березня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сьогодні у Києві перебуває міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Це перший іноземний міністр оборони, який приїхав до української столиці з 24 лютого. Цікаво, хто буде наступним сміливцем. Литовський колега на власні очі побачив Київ воєнний. Йому є з чим порівняти, адже у грудні 2021 Арвідас Анушаускас відвідував Київ мирний, передріздвяний”, – написав Резніков.

Він підкреслив, що візит до Києва його литовського колеги – це не просто жест підтримки.

“Ми маємо від Литви дуже конкретну допомогу. Нагадаю: саме офіційний Вільнюс першим передав нам партію ПЗРК Stinger. Ще до повносштабного вторгнення. І ця партія наразі активно використовується за призначенням”, – наголошує Резніков.

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