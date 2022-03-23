У парламенті Литви пропонують заборонити георгіївську стрічку і символ Z

Фото: ГШ ЗСУ

Кілька депутатів Сейму Литви внесли пропозицію про заборону використання георгіївської стрічки та символу ‘Z’, поширивши на них заборони, що стосуються нацистської та комуністичної символіки.

Про це в середу, 23 березня, пише “Європейська правда”.

Пропозицію зареєстрували депутати Моніка Ошмянскене та Лінас Йонаускас. Вони зазначають, що зараз ця символіка активно використовується російськими пропагандистами і тими, хто підтримує агресію РФ проти України.

“У нас роками йдуть розмови про заборону георгіївської стрічки, тому що вона стала інструментом пропаганди, щоб провокувати і розділяти людей, стала символом агресії та насильства, який вже не має нічого спільного із вшануванням загиблих у Другій світовій війні… Літера Z, що стала символом російського вторгення в Україну, вже використовується для залякування”, – зазначив Йонаускас.

Поправки передбачають заборону на використання цієї символіки на акціях та інших публічних заходах, за порушення загрожує штраф до 500 євро.

Чинним законодавством у Литві забороняється використовувати символіку нацистської Німеччини, СРСР та литовської радянської символіки.

Читайте також:

Генштаб прозвітував про знищену у вівторок техніку й особовий склад росіян