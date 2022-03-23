Генштаб прозвітував про знищену у вівторок техніку й особовий склад росіян

За добу 22 березня українські захисники та захисниці відбили 7 атак ворога та знищили 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захопили 3 БМП-3.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом 24:00.

Зазначається, що підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме: 2 БПЛА, 4 літаки та ракета “Точка-У”.

Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (уточнюються).

“У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з Українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури. Продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктів, історичних пам’ятках, школах, лікарнях та цивільних промислових виробництвах”, – ідеться в повідомленні.

Збройні сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.

На Донецькому та Луганському напрямках противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав.

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