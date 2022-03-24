НАТО відреагувало на запит Зеленського про “1% танків і літаків Альянсу” для ЗСУ: підсумки саміту

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після саміту НАТО в Брюсселі заявив, що “союзники дають Збройним силам України все, що можуть”.

Про це вдень у четвер, 24 березня, інформує польське видання Rzeczpospolita.

Саме так генсек відреагував на запитання журналістів, чи дасть Альянс Україні “1% своїх танків та літаків”, про що просив президент Володимир Зеленський.

“Ми всі уважно слухали [виступ] президента Зеленського. Союзники по НАТО надають Україні значну підтримку. Ми надаємо летальні озброєння, сучасні системи, які допомагають збивати літаки та підбивати танки, а також дрони”, – сказав Столтенберг.

Він відмовився вдаватися у подробиці, який саме асортимент озброєнь отримує Україна.

“Ми готові зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Водночас ми несемо відповідальність за те, щоб цей конфлікт не загострювався далі, оскільки він буде потенційно ще більш небезпечним і руйнівним”, – додав Столтенберг.

Генсек запевнив, що країни НАТО “продовжуватимуть вводити безпрецедентні санкції проти Росії та зміцнювати системи стримування та оборони”.

“Чотири нові бойові групи були затверджені в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Всього ми маємо вісім багатонаціональних бойових груп від Балтійського до Чорного моря”, – додав він.

Столтенберг зазначив, що у Європі є близько 100 тисяч американських військових із НАТО.

“Маємо 40 тисяч солдатів під прямим командуванням НАТО, переважно у східній частині Альянсу. У нас є п’ять авіаносних бойових груп від Півночі до Середземного моря. У східній частині Альянсу у нас буде значно більше сил, більше готовності, більше техніки та ресурсів. Ми розгорнемо більше літаків, посилимо протиповітряну і протиракетну оборону, розмістимо в морях бойові авіагрупи. Ми також посилимо наш кіберзахист і розширимо нашу систему навчань, зосередившись на колективній обороні та оперативній сумісності”, – заявив генеральний секретар НАТО.

Також він наголосив, що Альянс розглядав роль Пекіна в російській кризі.

“Сьогодні союзники закликали Китай утриматися від підтримки військових зусиль Росії. Пекін повинен використовувати свій вплив на РФ, щоби сприяти досягненню негайного, мирного вирішення”, – наголосив Столтенберг.

За підсумками саміту 24 березня глави держав і урядів 30 країн НАТО оприлюднили заяву, в якій висловили свою позицію щодо війни Росії проти України.

Лідери країн НАТО закликали президента Путіна негайно припинити війну та вивести військові сили з України, а Білорусь – припинити співучасть.

Вони наголосили, що Росія має продемонструвати, що серйозно ставиться до переговорів, негайно запровадивши режим припинення вогню.

Члени НАТО заявляють, що Україна має фундаментальне право на самооборону, тому вони посилили свою підтримку і продовжуватимуть надавати подальшу політичну та практичну підтримку Україні.

“Союзники НАТО також продовжуватимуть допомагати в таких сферах, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру”, – йдеться у заяві.

Лідери окремо відзначили, що будь-яке використання Росією хімічної чи біологічної зброї буде неприйнятним і призведе до тяжких наслідків.

Вони пообіцяли посилити готовність Альянсу до хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

Подальші рішення будуть ухвалені на саміті НАТО в Мадриді.

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