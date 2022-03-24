У зверненні до саміту НАТО Зеленський попросив 1% танків і літаків Альянсу

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО, попросивши допомогу зброєю.

У полудень в четвер, 24 березня, відеозвернення оприлюднила пресслужба офісу президента.

Глава держави розповів про те, що за місяць повномасштабної агресії Росія випустила по території України більше тисячі різних ракет, зробила сотні авіанальотів. Але Україна тримається – ціною тисяч життів, ціною майже 10 млн переселенців, із яких 3,5 млн – уже на території країн НАТО.

“НАТО має розуміти – зараз ми у «сірій зоні». Між Заходом і Росією. Але ми світлі люди! І ми захищаємося вже місяць! Місяць героїчного опору. Місяць найчорніших страждань. Місяць безкарного руйнування мирної країни, а разом з нею – всієї архітектури глобальної безпеки. Усе це – на очах у всього світу”, – ідеться в повідомленні ОП з посиланням на слова президента.

Зеленський нагадав, що Україна просила НАТО допомогти “закрити небо”, але не отримала підтримки. Через це боротьби триває в нерівних умовах. Відтак Київ просить про допомогу Альянсу “без обмежень” технікою та озброєннями.

“Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, надавши всю ту зброю, якої ми потребуємо”, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський попросив допомогу – 1% літаків і танків НАТО.

Зокрема, він наголосив на 1% від 20 тисяч танків Альянсу, на потребі ЗСУ в літаках і системах ППО, реактивних системах залпового вогню і протикорабельних озброєннях.

Також Зеленський висловив сумнів у тому, що стаття 5 договору про колективну безпеку НАТО спрацює в разі нападу Росії, адже Будапештський меморандум уже не спрацював. При цьому він наголосив, що Росія в разі перемоги не зупиниться на Україні, а піде далі – на країни Балтії і Східної Європи.

Крім того, він фігурально зробив закид на адресу Угорщини, зазначивши, що “сьогодні Будапешт не працює на мир в Україні”.

Також він попросив більше не казати, що “армія України не відповідає стандартам НАТО”.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ