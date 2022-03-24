НАТО надасть Україні обладнання для захисту від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз

Крім іншого, НАТО надасть Україні допомогу у сфері кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз.
Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Сьогодні ми погодилися зробити більше, зокрема надати допомогу у сфері кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз. Це може передбачати виявлення, захист і медичні постачання, а також навчання знезараження та управління кризовими ситуаціями”, – сказав Столтенберг на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі.
тема доповнюється
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!