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НАТО надасть Україні обладнання для захисту від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз

24/03/2022 15:57

Крім іншого, НАТО надасть Україні допомогу у сфері кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз.

Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Сьогодні ми погодилися зробити більше, зокрема надати допомогу у сфері кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз. Це може передбачати виявлення, захист і медичні постачання, а також навчання знезараження та управління кризовими ситуаціями”, – сказав Столтенберг на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі.

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