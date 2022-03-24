Окупанти намагаються взяти штурмом місто-супутник Чорнобиля

Російські війська намагаються взяти штурмом місто-супутник Чорнобиля – Славутич.

Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомляє пресслужба державного підприємства “Енергоатом”.

“Триває обстріл українських блокпостів із боку загарбників. Є чергова загроза артилерійського обстрілу”, – йдеться у заяві компанії.

Про спроби російських військ захопити Славутич сьогодні повідомили також і в Генштабі ЗСУ.

13 березня ремонтна бригада “Укренерго” відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. Але згодом вона була знову пошкоджена російськими військовими.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

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