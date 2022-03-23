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Zона катастрофи: “незгодні” російські хакери ламають сайти РФ на знак протесту проти війни

23/03/2022 07:48

У Росії зростає невдоволення через наслідки так званої “спеціальної операції”, яку проводить їхнє керівництво в Україні.

Незважаючи на запевнення російських високопосадовців у тому, що імпортозаміщення та вітчизняне виробництво в РФ на достатньо високому рівні, введені західними країнами санкції вже кілька тижнів демонструють надзвичайно негативний вплив на всі сфери життєдіяльності Росії.

Дефіцит товарів першої необхідності та життєво важливих ліків призвів до надзвичайно довгих черг, роздратування, сварок і навіть бійок – за цукор, туалетний папір тощо.

Крім того, майже у всі міста Росії вже доставлені вбиті під час “спецоперації” в Україні російські солдати.

Гігантські людські втрати, дефіцит та світова ізоляція призводять до зростання протестного потенціалу в російських містах.

І хоча незгодних жорстко карають за будь-які спроби відкритого протесту, деякі російські громадяни знаходять можливості дошкулити пропагандистській машині РФ, доносячи “альтернативну” точку зору до інших.

Правда про ганебну війну Росії проти України завдяки хакерським атакам проникає на офіційні сторінки у найпопулярнішій російській соцмережі “Вконтакте”, на сайти деяких ЗМІ й навіть судів.

Так, нещодавно на сайтах російських арбітражних судів з’явилося послання на адресу президента РФ Путіна та всіх росіян:

Втім, цю акцію, швидше за все, провели “кібервійська” з-поза меж Росії.

Але як випливає з обговорень у деяких закритих спільнотах, деякі з таких атак здійснюють саме російські хакери, незгодні з режимом та агресивною політикою Володимира Путіна.

Саме вони, ймовірно, днями зламали сайт великої фірми – “Инновационная пожарная и аварийно-спасательная техника ВИТАНД” (vitand.ru).

У розміщених на сайті наочних матеріалах хакери висловлюють свою незгоду зі “спеціальною військовою операцією” в Україні, прямо називаючи її війною і геноцидом та наводячи паралелі з нацистською Німеччиною.

Послання, розміщені на сайті компанії “Витанд”:

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