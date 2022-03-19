Home / Війна / Хто проти війни? У Росії через незгоду з діями Путіна в Україні звільняються пропагандисти

Хто проти війни? У Росії через незгоду з діями Путіна в Україні звільняються пропагандисти

19/03/2022 08:02

 

Усе більше зірок шоу-бізнесу та працівників пропагандистських ЗМІ у Росії чи то під тиском санкцій, які стрімко  перетворюють РФ на нову КНДР, чи то усвідомивши, що рано або пізно їм теж доведеться відповідати за воєнні злочини державного керівництва, почали “прозрівати”. І на знак протесту проти політики Путіна звільняються зі своїх посад та їдуть з країни.

Так, серед працівників державного телебачення за власним бажанням звільнилися ведуча НТВ Лілія Гільдєєва (працювала на каналі з 2006 року, була ведучою програм “Сегодня”, “Сегодня в 22:45” та “Сегодня. Итоги”), кореспондент НТВ Вадим Глускер (працював на каналі з 1993 року, брав участь у зйомках програм “Намедни”, “Сегодня”, “Итоги” та ін.),  і спецкор “Первого канала” Жанна Агалакова (працювала на каналі з 1999 року, з 2005 року була власним кореспондентом “Первого” в Парижі).

Лілія Гільдєєва пропрацювала на НТВ 16 років

Щоправда, варто зауважити, що якщо Гільдєєва спершу виїхала з Росії, а тоді повідомила про своє звільнення (каже, боялася, що не відпустять), то Глускер і Агалакова вже давно живуть за кордоном. Тож у Росію, швидше за все, повертатися й не збиралися. І тепер, після багатьох років сумлінного поширення путінської пропаганди, просто намагаються дистанціюватися від асоціації з державою-терористом, яка надовго стане “нерукоподаваною” в усьому цивілізованому світі.

У ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія) звільнилися продюсер “путінського відділу”, один із найдавніших продюсерів “Вести Недели”, режисер щоденного ефіру Гліб, який пішов з роботи просто під час ефіру; очільниця “путінського відділу” впродовж 15 років Юлія Воробйова.

До слова, колишня редакторка “Першого каналу” Марина Овсяннікова, яку західні ЗМІ зробили героїнею за те, що в ефірі програм “Время” показала антивоєнний плакат, звільнилася “за власним бажанням” лише через кілька днів після цього вчинку. І запевнила, що хоч і боїться за свою безпеку, але з Росії виїздити не збирається.

Тим часом популярний російський реп- та поп-виконавець, музикант і шоумен MORGENSHTERN (Алішер Валєєв) який зараз проживає в ОАЕ, на своїй сторінці у “Вконтакте” опублікував фільм “Война в Украине… до слез пробирает”, у якому показані реальні воєнні дії в Україні та знищення цивільних об’єктів.

Цей фільм перепостили також на сторінці ВК “КиноКайф – Лучшие фильмы”.

моргенштерн-війна кінкайф
<
>

А надзвичайно популярний в РФ репер Oxxxymiron (Мирон Федоров) навіть організував серію благодійних концертів за кордоном під гаслом Russians against war – “Росіяни проти війни”, перший з яких відбувся 15 березня у Стамбулі. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу вимушеним українським переселенцям.

Ще один репер, який відкрито висловився проти російської агресії в Україні й назавжди залишив РФ, – Іван Дрьомін, відомий під сценічним іменем FACE. Він навіть попросив вибачення в українців за всі страждання, які завдала нам його країна. І прямо заявив, що в цій війні винна не лише путінська держава, а й російська інтелігенція включно з ним самим, кожен представник якої “був недостатньо сміливим” або “надто пізно усвідомив реальність”.

“Це ми в Одесі, 2019 рік”, – підписав цю фотографію FACE

“Звинувачувати варто більшу частину нашого народу. Тих людей, котрі не думають власною головою. Тих людей, хто зараз радіє літері Z. Бачив би вас всіх мій прадід, який пройшов усю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте собі власну свастику і вважатимете себе визволителями Європи, віроломно напавши рано-вранці на братську країну, яка в 28,5 разів менша за нашу по території, то він би швидше застрелився, ніж продовжив за вас воювати”, – зазначив Іван.

І хоч би якою була мотивація пропагандистів та “зірок”, які залишають Росію і публікують свої антивоєнні настрої в соцмережах, це означає, що крига потроху скресає. І в досі фактично одностайному в підтримці дій Путіна щодо України російському суспільстві з’являються й інші настрої.

Втім, поки що тих, хто схвалює політику свого фюрера, все одно понад 70%.

Стежимо далі.

Читайте також:
“Вам нагло врут”: у Росії, попри все, зростають антивоєнні настрої

У російських соцмережах поширюють інструкцію “як правильно здаватися в полон”

Унікальних переглядів: 1

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За добу п’ятниці евакуйовано 9145 людей

За добу 18 березня з “найгарячіших” точок гуманітарними коридорами евакуйовано 9145 людей. Про це ввечері в п’ятницю повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. За його даними, 4972 мешканці...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse