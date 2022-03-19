Хто проти війни? У Росії через незгоду з діями Путіна в Україні звільняються пропагандисти

Поки що протести проти війни з Україною в Росії малочисельні. На фото – активістка Аріна Вахрушкіна, яка вийшла в Москві на одиночний пікет

Усе більше зірок шоу-бізнесу та працівників пропагандистських ЗМІ у Росії чи то під тиском санкцій, які стрімко перетворюють РФ на нову КНДР, чи то усвідомивши, що рано або пізно їм теж доведеться відповідати за воєнні злочини державного керівництва, почали “прозрівати”. І на знак протесту проти політики Путіна звільняються зі своїх посад та їдуть з країни.

Так, серед працівників державного телебачення за власним бажанням звільнилися ведуча НТВ Лілія Гільдєєва (працювала на каналі з 2006 року, була ведучою програм “Сегодня”, “Сегодня в 22:45” та “Сегодня. Итоги”), кореспондент НТВ Вадим Глускер (працював на каналі з 1993 року, брав участь у зйомках програм “Намедни”, “Сегодня”, “Итоги” та ін.), і спецкор “Первого канала” Жанна Агалакова (працювала на каналі з 1999 року, з 2005 року була власним кореспондентом “Первого” в Парижі).

Щоправда, варто зауважити, що якщо Гільдєєва спершу виїхала з Росії, а тоді повідомила про своє звільнення (каже, боялася, що не відпустять), то Глускер і Агалакова вже давно живуть за кордоном. Тож у Росію, швидше за все, повертатися й не збиралися. І тепер, після багатьох років сумлінного поширення путінської пропаганди, просто намагаються дистанціюватися від асоціації з державою-терористом, яка надовго стане “нерукоподаваною” в усьому цивілізованому світі.

У ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія) звільнилися продюсер “путінського відділу”, один із найдавніших продюсерів “Вести Недели”, режисер щоденного ефіру Гліб, який пішов з роботи просто під час ефіру; очільниця “путінського відділу” впродовж 15 років Юлія Воробйова.

До слова, колишня редакторка “Першого каналу” Марина Овсяннікова, яку західні ЗМІ зробили героїнею за те, що в ефірі програм “Время” показала антивоєнний плакат, звільнилася “за власним бажанням” лише через кілька днів після цього вчинку. І запевнила, що хоч і боїться за свою безпеку, але з Росії виїздити не збирається.

Тим часом популярний російський реп- та поп-виконавець, музикант і шоумен MORGENSHTERN (Алішер Валєєв) який зараз проживає в ОАЕ, на своїй сторінці у “Вконтакте” опублікував фільм “Война в Украине… до слез пробирает”, у якому показані реальні воєнні дії в Україні та знищення цивільних об’єктів.

Цей фільм перепостили також на сторінці ВК “КиноКайф – Лучшие фильмы”.

А надзвичайно популярний в РФ репер Oxxxymiron (Мирон Федоров) навіть організував серію благодійних концертів за кордоном під гаслом Russians against war – “Росіяни проти війни”, перший з яких відбувся 15 березня у Стамбулі. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу вимушеним українським переселенцям.

Ще один репер, який відкрито висловився проти російської агресії в Україні й назавжди залишив РФ, – Іван Дрьомін, відомий під сценічним іменем FACE. Він навіть попросив вибачення в українців за всі страждання, які завдала нам його країна. І прямо заявив, що в цій війні винна не лише путінська держава, а й російська інтелігенція включно з ним самим, кожен представник якої “був недостатньо сміливим” або “надто пізно усвідомив реальність”.

“Звинувачувати варто більшу частину нашого народу. Тих людей, котрі не думають власною головою. Тих людей, хто зараз радіє літері Z. Бачив би вас всіх мій прадід, який пройшов усю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте собі власну свастику і вважатимете себе визволителями Європи, віроломно напавши рано-вранці на братську країну, яка в 28,5 разів менша за нашу по території, то він би швидше застрелився, ніж продовжив за вас воювати”, – зазначив Іван.

І хоч би якою була мотивація пропагандистів та “зірок”, які залишають Росію і публікують свої антивоєнні настрої в соцмережах, це означає, що крига потроху скресає. І в досі фактично одностайному в підтримці дій Путіна щодо України російському суспільстві з’являються й інші настрої.

Втім, поки що тих, хто схвалює політику свого фюрера, все одно понад 70%.

Стежимо далі.

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