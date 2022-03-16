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“Вам нагло врут”: у Росії, попри все, зростають антивоєнні настрої

16/03/2022 08:12

Незважаючи на тотальний “угар воєнщини” й підтримку дій президента Путіна щодо “денацифікації” та інших хворобливих виправдань вторгнення в Україну, до все більшої кількості росіян починає доходити, що вони живуть у терористичній країні-“ізгої”.

А дехто потроху починає розуміти й те, що мовчання – це такий самий злочин, як і бомбардування мирних кварталів в Україні.

Попри жорстокі розправи з протестувальниками, деякі росіяни продовжують виходити на акції проти війни в Україні.

З’явився в РФ і ще один вид протесту. Як писала “Новинарня“, до студії програми “Время” на російському державному “Першому каналі” нібито в прямому ефірі увірвалася жінка із закликами не вірити російській пропаганді, тримаючи плакат з антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої Катерини Андрєєвої.

Звісно, причини й обставини вчинку редакторки Марини Овсянникової, яка “схаменулася” після років роботи на пропагандистську машину Путіна, можуть бути різними. Але те, що на федеральному каналі впродовж кількох секунд у кадрі був напис: “Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут” – це в будь-якому разі певний прорив інформаційної блокади.

Більше того, 15 березня на офіційних сторінках “Правительство России” та “Интересная Москва” у мережі “Вконтакте” з’явився відеоролик “Вам нагло врут”.

Звичайно, адміністратори намагаються якнайшвидше видаляти подібну інформацію та прибирати “невдоволених політикою” людей. Але їх чим далі, тим більше.

Дедалі більше мешканців РФ відкрито обговорюють ситуацію в Україні, прямо називаючи це війною Росії проти України, незважаючи на загрозу адміністративної чи кримінальної відповідальності.

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Тож хай і дуже повільно, але до росіян таки приходить усвідомлення, що своєю бездіяльністю та мовчанням вони допомогли своєму диктатору знищити передусім власну ж країну.

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