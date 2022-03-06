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У Росії відбулися протести проти війни з Україною: понад 3,5 тисячі затриманих

06/03/2022 17:45

У багатьох містах Росії в неділю, 6 березня, відбулися акції протесту проти вторгнення військ РФ на територію України.

Про це повідомляє сайт “Медіазона“, який доступ до якого в Росії закрито.

Зрозуміло, що їх жорстко розганяла поліція.

За даними російського МВС, затримано 3 511 людей. З них 1500 у Москві, 750 у Петербурзі й понад тисячу – в інших містах.

Загалом акції протесту різної чисельності відбулися у 29 містах.

Зокрема, в Хабаровську люди стали живим ланцюгом і спробували влаштувати протестний марш, після чого поліція почала затримання.

В Іркутську присутні пішли маршем з піснею “Хай завжди буде сонце”, після чого почалися затримання.

В Новосибірську поліція затримала майже 260 осіб, у тому числі журналістів.

В Єкатеринбурзі затримано 202 особи, в Тюмені – 121.

Повідомляється також про протестні акції та пікети в Томську, Пермі, Єкатеринбурзі тощо.

У Санкт-Петербурзі художники вийшли на вулицю і почали писати картини, використовуючи кольори українського прапора. Під час затримання один із протестувальників викинув купу синіх та жовтих блискіток, які ще довго літали над Невським проспектом.

Колишній російський олігарх Михайло Ходорковський поширив відео, на якому видно, що деякі із затриманих у Москві протестувальників співають Гімн України, поки їх тягнуть до автозаків.

 

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Допис, поширений Михаил Ходорковский (@m_khodorkovsky)

Разом з іншими затримували й журналістів (за даними російської “Профспілки журналістів”, затримано не менше дев’ятьох – у Москві, Санкт-Петербурзі, Уфі та Новосибірську).

 

У Москві “автозак” із затриманими потрапив у ДТП: як заявили в російському МВС, “легкі забої” отримали троє силовиків і шестеро затриманих.

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