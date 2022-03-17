У російських соцмережах поширюють інструкцію “як правильно здаватися в полон”

Практично повна ізоляція Росії, дефіцит товарів, економічна і дипломатична криза, а можливо, й навала трупів та звісток про нібито “безвісти” зниклих на українських землях російських солдатів приводять до того, що в російських пабліках у соцмережах усе частіше з’являються заклики виходити на протести й не вірити пропаганді.

А ще – стримувати своїх чоловіків від участі у воєнних діях, не виконувати злочинні накази та вчитися правильно здаватися в полон українським військовослужбовцям.

Так, в одній із небагатьох наразі доступних росіянам соціальних мереж “Вконтакте” на сторінках “Леонардо Дайвинчик”, “Это Питер, детка”, “Тимати”, “МЧС России” та “СОЛОВЬЁВ LIVE” був розміщений відеоролик “Вам нагло врут” із закликом не вірити російській пропаганді та виходити на військові протести.

А на сторінках російських військових пабліків “ПОГРАНИЧНИКИ УДМУРТИИ”, Пограничники Можги”, “Пограничники Татарстана”, “Пограничные войска-музыка, видео, фото”», а також “ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ” адміністратори розмістили відео “Военные РФ”, в якому закликають не виконувати злочинні накази військового керівництва Росії та наводять інструкцію, як правильно здатися в полон ЗСУ.

Ну й не варто забувати про нібито “несподіваний” протест у студії повністю контрольованого владою “Першого каналу” РФ, коли під час прямого ефіру в студії програми “Время” з’явилася жінка з антивоєнним плакатом у руках, якій “дозволили” перебувати в кадрі близько 4 секунд.

Зважаючи на це все, неминучість свого програшу розуміє вже й сам Путін.

І тепер основне його завдання – спробувати вийти із всього цього з “пристойним обличчям” та з найменшими втратами для свого іміджу.

Наївний…

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