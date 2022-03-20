З офіційної групи “Вконтакте” росіянам розсилають правду про війну з Україною

З офіційної групи російської спільноти “Вконтакте”, яку, вочевидь, було зламано, користувачам соцмережі розсилають повідомлення з правдивою інформацією про війну Росії проти України.

Скріншоти цих повідомлень поширюють користувачі в соцмережах, повідомляє “Українська правда“.

У розсилці повідомляється про те, що російська армія перетворила в руїни багато мирних українських міст і вбиває цивільних мешканців. При цьому “спецоперація” провалилася, бо “українці згуртувалися і в єдиному пориві дають відсіч агресору”.

Повідомляється також про катастрофічні втрати російської армії та тисячі мертвих російських солдатів, яких ніхто не поспішає забирати. Бо “Родина бросит тебя, сынок. Всегда”.

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