Вибухи в Києві: горить торговельний центр, щонайменше один загиблий

У Києві після кількох вибухів під час повітряної тривоги на початку доби 21 березня розпочалася сильна пожежа в одному з торговельних центрів у Подільському районі, щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та патрульна поліція Києва.

“Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торговельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби — рятувальні, медики, поліція — працюють на місці. Інформація уточнюється”, — зазначається в телеграм-каналі Кличка.

Момент вибуху:



У деяких сусідніх з ТЦ будинках вибуховою хвилею повибивало шибки.

За однією з версій, вибух спричинили уламки крилатої ракети, збитої українською ППО.

Патрульна поліція, окрім фото пожежі в ТЦ, оприлюднила також фото боєприпасу з місця події.

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