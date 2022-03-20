У Києві над Святошином збили ракету РФ: наслідки руйнувань

Над Києвом протиповітряна оборона збила чергову російську ракету. Її уламки впали на 10-поверхівку у Святошинському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа з сильними руйнуваннями.
Про наслідки денного обстрілу столиці повідомила пресслужба ДСНС.
“20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних [підрозділів]. По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та двох приватних автомобілів.
О 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 – ліквідовано”, – сказано в повідомленні.
“Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі евакуйовано шість осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – ідеться в повідомленні.
На місці задіяно сім одиниць пожежної техніки та 25 чоловік особового складу.
Фотогалерея ДСНС:
Пресслужба рятувальників поширила фото, на яких видно, що в усьому будинку вибиті шибки, вилетіла більшість віконних рам. Кілька квартир знищені пожежею. Подекуди для евакуації людей двері вирізали болгаркою.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 25 – 20.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!