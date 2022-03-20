У Києві над Святошином збили ракету РФ: наслідки руйнувань

Фото: ДСНС

Над Києвом протиповітряна оборона збила чергову російську ракету. Її уламки впали на 10-поверхівку у Святошинському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа з сильними руйнуваннями.

Про наслідки денного обстрілу столиці повідомила пресслужба ДСНС.

“20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних [підрозділів]. По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та двох приватних автомобілів.

О 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 – ліквідовано”, – сказано в повідомленні.

“Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі евакуйовано шість осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – ідеться в повідомленні.

На місці задіяно сім одиниць пожежної техніки та 25 чоловік особового складу.

Фотогалерея ДСНС:

Пресслужба рятувальників поширила фото, на яких видно, що в усьому будинку вибиті шибки, вилетіла більшість віконних рам. Кілька квартир знищені пожежею. Подекуди для евакуації людей двері вирізали болгаркою.

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