“Путлерюгенд”: через брак “гарматного м’яса” РФ планує задіяти у війні проти України підлітків

"Юнармія" Путіна на параді в Москві, 9 травня 2019 року. Фото: міноборони РФ

Через брак живої сили для поповнення окупаційної армії російське керівництво планує задіяти у війні проти України навіть неповнолітніх.

Наказ “Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України” підписав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

В наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.

Вище військове керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки цього особового складу в найкоротші терміни.

Контроль за виконанням наказу поклали на начальника головного військово-політичного управління Збройних сил РФ Геннадія Жидка.

“Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах «Гітлер’югенду» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944-го по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат”, – наголошують у ГУР.

“Юнармія” – російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

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