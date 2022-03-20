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Росія намагається поповнити лави найманцями з Лівії, – ГШ

20/03/2022 20:00

На тлі значних втрат особового складу під час вторгнення в Україну російське командування намагається поповнити лави найманцями з Лівії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 20 березня.

“За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфи Хафтара до Москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” до України – з метою участі у бойових діях на боці Російської Федерації”, – сказано в повідомленні.

“Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”), літаками повітряно-космічних сил РФ”, – зазначено у зведенні.

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