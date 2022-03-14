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У Сирії відкрили центри вербування найманців для війни в Україні, 400 окупантів уже в РФ, – ГШ

14/03/2022 13:54

У Сирії відкрили центри вербування найманців для війни в Україні.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 14 березня.

“Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки.

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