Росіяни використовують “мобілізованих” з ОРДЛО як “живця” для виявлення позицій ЗСУ

Російські окупанти активно “мобілізують” чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО, щоб використовувати їх для пошуку розташування вогневих позицій ЗСУ, не шкодуючи в разі втрат.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом”, – відзначають у ГУР.

Самі “мобілізовані” розповідають, що російське командування використовує їх як “живця” –тобто як передовий ешелон розвідки боєм.

“Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України”, – пояснюють розвідники.

Один з таких підрозділів, у складі якого було 250-300 осіб, упродовж 16 й 17 березня втратив близько 200 “мобілізованих” на Миколаївському напрямку.

“Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані й відмовляються від подальшої участі в бойових діях”, – зауважили в ГУР.

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