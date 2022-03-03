Росія провела мобілізацію в ОРДЛО і кидає цих людей в морський наступ для захоплення Одеси, – Залужний

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Частину мобілізованих людей з російськими паспортами на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей Росія задіє для участі в наступальній морській операції, щоби захопити Одесу.

Таку думку висловив у четвер, 3 березня, головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

“Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території. Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси“, – написав головком.

“Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості “гарматного м’яса”, – додав він.

Він нагадав, що це є воєнним злочином і кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ.

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