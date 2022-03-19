Доля зрадника: полонений кримчанин Руденко розповів, як перейшов на бік РФ у 2014-му, а тепер прийшов в Україну з війною

Полонений Ігор Руденко під час пресконференції

У Києві влаштували чергову пресконференцію з російськими військовополоненими. Вона відбулася 19 березня в інформагентстві “Інтерфакс-Україна”.

Найбільше говорив один із полонених – кримчанин Ігор Руденко, який раніше служив у ЗСУ, зрадив присязі у 2014 році і тепер прийшов в Україну з війною.

Ігор Руденко звернувся до військовослужбовців РФ, зокрема до тих, хто залишився у його військовій частині: “Почуйте мене. Не нападайте на народ України. Поверніть зброю в іншу сторону, ви можете це зробити”, – закликав він.

Сам офіцер визнав, що помилився, коли погодився взяти участь в інтервенції на континентальну територію України, і закликав інших не повторювати таких помилок.

“Якщо у вас ще залишилась честь, заберіть свої війська. Не дайте їм загинути. Путіну ми не потрібні. Він навіть не забирає трупи. Їх просто скидають у братські могили. Це важко бачити”, – сказав військовополонений.

Доля зрадника

Ігор Руденко – українець, який досі має також і українське громадянство. Він розповів, що народився 1974 року в Дніпропетровській області, у 1975 році переїхав на територію Криму, навчався у Полтаві у вищому військовому училищі зв’язку.

“Там прийняв присягу на вірність народу України. У 1997 році став офіцером Збройних сил України. До 2009 року служив на території Полтави на різних посадах. Також одружився у Полтаві. Разом з дружиною у 2011 році, коли народилася дочка, переїхав до Криму”, – розповів Руденко.

До 2013 року він служив у 126-й окремій бригаді берегової оборони ВМС ЗСУ на посаді командира роти зв’язку. У 2014 році зрадив присязі й перейшов на бік Росії.

“Тобто прийняв другу присягу. Хоча для всіх офіцерів була можливість поїхати на територію України. Від 2000 року проводили пропаганду, що в Росії жити краще. Населення зомбували. Разом з ним і військових”, – сказав полонений.

Він розповів, що в російській окупаційній армії з 2016 року досі обіймав посаду керівника зв’язку гаубичної артилерійської дивізії. Поскаржився, що хоч Росія обіцяла житло, але дала лише помешкання в гуртожитку.

Руденко сказав, що президент Володимир Путін протягом всього часу розповідав, що радянські війська мають доктрину оборони, а військові Росії – чесні й ввічливі люди, які ніколи не воюватимуть. Руденко вірив у це.

“Розкажу, як ставились до зрадників, які залишилися у Криму. Нас зневажали. Казали, що сепаратисти. Ми не могли перейти на материк (в РФ) на іншу посаду, бо не брали, вважали ізгоями. Хоча до того казали, що ставитимуться як до російських офіцерів”, – зазначив Руденко.

За його словами, до війни в Україні їх почали готувати в січні 2022 року.

“Хочу зауважити, що у січні 2022 року, у військовій частині, нас, бо я начальник зв’язку і більше трошки знаю інформації, почали готувати до ведення війни та бойових дій проти України та народу України. Як це було помітно? У січні до нашої військової частини приїжджала комісія, перевіряли техніку, проводили марші, дивилися її (техніки) працездатність, одягали особовий склад, комплектували бронежилетами, касками, розгрузками, озброєнням, автоматами, патронами, гранатометами, гранатами. Майже щодня проводили стройові огляди”, – розповів полонений.

За його словами, командування говорило особовому складу, що це “навчання”, щоб солдати “нічого не підозрювали і не знали”.

“Але ми як офіцери розуміли, що це не просто так і знали, що готується удар по Україні”, – визнав полонений.

“Із січня по 20 лютого 2022 року повністю укомплектовані військові частини Криму відправили на мис Опук Ленінського району біля міста Керчі для підготовки та проведення навчань, не просто навчань, а тренування”, – повідомив він.

Полонений звинуватив президента Путіна у “пропаганді та брехні” через те, що Путін заявляв, що строковиків не будуть залучити до війни проти України.

“20 лютого ми отримали наказ здійснити марш у район села Славне (Роздольненський район Криму), де нам довели наказ від президента Путіна, що це не навчання, а буде вторгнення на територію України. Військовослужбовці строкової служби були замасковані під контрактників, щоб скомпонувати ті підрозділи, щоб вони могли виконати бойове завдання. З 20-го по 23 лютого у селі Славне кожному військовослужбовцю було видано додатково боєприпаси. На кожного військовослужбовця по чотири магазини – це 120 набоїв. Також у ніч на 23 лютого видали аптечки, де знаходився промедол. Нам розповіли, як його колоти, якщо військовий буде поранений. Це наркотик, при якому не відчуваєш біль”, – заявив він.

Робота окупанта

Ігор Руденко визнав, що російські військові цинічно обстрілюють цивільне населення України. Зокрема, він розповів про обстріл мирних мешканців у Новій Каховці.

За його словами, що окупаційні війська розгорнули артилерію, прикриваючись мирним населенням України. Після цього окупанти отримали наказ “дати залп по околиці міста”.

“Коли я подивився на карту, яку нам видали, виявилося, що це були мирні будинки, мирне населення”, – сказав Руденко.

Полонений також розповів про те, як з автомата розстріляли цивільне авто в Новій Каховці.

“Зіткнувся з тим, як розстріляли цивільну машину у Новій Каховці. Там була жінка та за кермом її син. Розстріляли з автомата”, – сказав полонений, пояснивши, що вони їхали та не зупинилися.

Читайте також:

“Двічі зрадник”: СБУ оприлюднила відео допиту полоненого з Криму, який у 2014-му перейшов на бік окупанта

Верещук назвала кількість зареєстрованих військовополонених РФ