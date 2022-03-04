“Двічі зрадник”: СБУ оприлюднила відео допиту полоненого з Криму, який у 2014-му перейшов на бік окупанта

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту колишнього українського військовослужбовця, який під час окупації Криму перейшов на бік Росії, а тепер приїхав сюдю вбивати українців.

Відео розміщене на сторінці СБУ у фейсбуці.

“На відео СБУ – допит чергового “орка” з РФ, який насправді виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму!

24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.

Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: “Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим”.

Та Україна зустріла окупантів шаленим спротивом!

Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам.

Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними!” – наголосили в СБУ.

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