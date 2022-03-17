Під Києвом українські військові підбили ворожий гелікоптер Ка-52

Ілюстративне фото

Українські військові підбили російський гелікоптер КА-52 у Бучанському районі Київської області.

Про це вдень у четвер, 17 березня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“Об 11:45 було виявлено два ворожих гелікоптери, які увійшли до зони ураження українських військ. У результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога був пошкоджений”, – написав він у своєму телеграмі.

також Павлюк наголосив, що загарбники були змушені повернутися, а їхнє бойове завдання – зірвано.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ