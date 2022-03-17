Під Києвом українські військові підбили ворожий гелікоптер Ка-52

Українські військові підбили російський гелікоптер КА-52 у Бучанському районі Київської області.
Про це вдень у четвер, 17 березня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
“Об 11:45 було виявлено два ворожих гелікоптери, які увійшли до зони ураження українських військ. У результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога був пошкоджений”, – написав він у своєму телеграмі.
також Павлюк наголосив, що загарбники були змушені повернутися, а їхнє бойове завдання – зірвано.
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