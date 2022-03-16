РФ помилково запровадила “санкції” не проти президента США, а проти його покійного батька

Президент США Джо Байден

Росія у своєму прагненні “помститися” за економічну ізоляцію через напад на Україну, схоже, запровадила санкції не проти чинного президента США Джозефа Байдена, а проти його давно покійного батька.

Про це сказала на брифінгу у вівторок, 15 березня, речниця Білого дому Джен Псакі.

У санкційному списку, який опублікувало міністерство закордонних справ РФ, зазначено ім’я Джо Байдена – Joseph Robinette Biden.

Проте чинний очільник США є повним тезкою зі своїм батьком, який помер 2002 року. Саме тому повне ім’я президента має уточнення Jr. — молодший (Joseph Robinette Biden Jr.).

У списку МЗС держави-агресора такого уточнення немає.

“Зауважу, що президент Байден — молодший, тому вони, можливо, наклали санкції на його батька, хай земля йому буде пухом”, — пожартувала Псакі, яка також опинилася у “санкційному списку” Росії.

Також речниця Білого дому повідомила, що ніхто з тих, проти кого Росія запровадила “санкції”, не відчує на собі їх впливу.

“Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії й ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ”, – зауважила Псакі, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше у вівторок МЗС Росії повідомило про запровадження персональних санкцій щодо президента США Джо Байдена, держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра оборони Ллойда Остіна, голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі та ще низки інших високопосадовців американської адміністрації. Також у “санкційний список” потрапили син президента Хантер Байден і колишня держсекретар та кандидатка в президенти Хілларі Клінтон.

Читайте також:

США ввели санкції проти 15 представників режимів РФ і Білорусі