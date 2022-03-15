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США ввели санкції проти 15 представників режимів РФ і Білорусі

15/03/2022 19:15

Міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про запровадження санкцій проти щонайменше 15 фізичних та однієї юридичної особи, причетних до грубих порушень прав людини в Росії й Білорусі.

Про це ввечері у вівторок, 15 березня, повідомляє “Укрінформ” з посиланням на урядові сайти США.

“Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів санкції проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи на підставі Акту Сергія Магнітського”, – інформує мінфін США.

Зокрема, нові обмеження запроваджені проти судді районного суду в Москві Наталії Мушнікової.

Вона сприяла уникненню юридичної відповідальності за жорстоке поводження й смерть Сергія Магнітського.

Санкції введені також проти Курчалоївського РВ МВС Чеченської Республіки Росії, а також двох його співробітників, які діяли від імені уряду Чечні, коли ув’язнили й катували відомого правозахисника чеченського відділення “Меморіалу” Оюба Тітієва.

Крім того, міністерство фінансів США запровадило повторні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його дружини Галини Лукашенко.

Білоруський диктатор звинувачується у причетності до грубих порушень прав людини та масштабної корупції.

Державний департамент США оголосив про введення обмежень проти одинадцяти високопоставлених представників оборонного відомства Росії, серед яких фігурує і командувач нацгвардії РФ Віктор Золотов.

Серед іншого, російська нацгвардія була причетна до спроб придушення інакомислення на окупованих територіях України, зауважили в Держдепі.

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