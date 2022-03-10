“Не виживати, а жити в нових умовах”: міністр оборони закликав до перебудови економіки

Олексій Резніков. Фото з ФБ

З огляду на те, що війна з російським агресором може тривати довго, Україна має перебудувати економіку і навчитися жити та працювати в нових умовах.

Як передає “Новинарня“, про це у вечірньому зверненні 10 березня заявив міністр оборони Олексій Резніков.

“…Щодо економіки. Війна істотно впливає на стан країни. Цього року ми значно менше виробимо і зберемо менший врожай. Бо треба не тільки звільнити наші лани від ворога, треба їх розмінувати. Це час.

Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливості для оборони”, – сказав глава МОУ.

“Наші партнери, міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України. Після перемоги ми швидко відновимо усе зруйноване. Але до перемоги ми маємо запустити роботу всього, що можна.

У Центральній та Західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони. Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що знаходяться у зоні ризику”, – заявив Резніков.

“Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу.

Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій. Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити”, – наголосив міністр.

“Отримуйте зарплату, сплачуйте комунальні послуги, по можливості намагайтеся не випасти з економічних процесів. Ми розуміємо, що багатьом зараз дуже складно. Тому просимо робити те, що у ваших силах”, – попрохав Резніков.

“Зараз особливий акцент робиться на забезпечення логістики. Руху не тільки військових вантажів, але гуманітарної допомоги та звичайних товарів. Країна не має зупинятися там, де є можливість“, – зазначив глава Міноборони.

Крім того, міністр зауважив: “…Наша армія робить величезну роботу, щоб війна стала максимально непопулярною серед росіян. Але ми маємо реалістично оцінювати ситуацію. Ми усіма силами наближаємо перемогу. Проте ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося.

Ми повинні бути готові. Ми повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах. Перезапустити сектор оборони та країну в цілому. Тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати”.

“Я не хочу наводити досвід інших країн, які вистояли у подібних умовах. Ми знаємо різні приклади. Але нам усім треба звикати, що тепер ми самі – приклад і взірець. Для Європи. Для світу. І приклад дуже гідний!” – заявив Олексій Резніков, закликавши “тримати стрій і рухатися до перемоги”.