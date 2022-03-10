“Атакують незахищених”: окупанти вбили більше цивільних, ніж загинуло українських військових, – МОУ

Загибла дівчинка в селищі Донець Харківської області. Фото: ДСНС

Зазнавши нищівних втрат під час вторгнення в Україну, російські окупанти почали “терористичну війну”, і на цей час число жертв серед цивільних українців перевищує кількість наших полеглих військових.

Як передає “Новинарня“, про це у вечірньому зверненні 10 березня заявив міністр оборони Олексій Резніков.

“Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі”, – сказав глава МОУ.

Говорячи про окупаційну армію, Резніков заявив: “Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки”.

“Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених”, – наголосив міністр.

Водночас Резніков пообіцяв: “Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є, і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові”.

“Зараз керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя наших людей. Пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед, це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів.

Робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово”, – додав глава МОУ.

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