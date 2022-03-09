За час російського вторгнення в Україні були вбиті або поранені щонайменше 1424 цивільних, – ООН 

Наслідки ворожого обстрілу Бородянки на Київщині

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підрахувало, що від початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 516 мирних людей, ще щонайменше 908 цивільних зазнали поранень.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в повідомленні Управління Верховного комісара ООН з прав людини у середу, 9 березня.

Згідно з даними ООН, серед 516 загиблих: 98 чоловіків, 60 жінок, дев’ятеро хлопців і п’ятеро дівчат, а також 23 дитини та 321 дорослий, стать яких поки невідома.

Серед 908 поранених: 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчат і четверо хлопців, а також 34 дитини та 723 дорослих, стать яких поки невідома.

Більшість цих людей загинули чи постраждали від застосування вибухової зброї з широкою зоною впливу, включно з обстріляли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та повітряними ударами.

В ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, перебуває під контролем України, і особливо в останні дні.

Адже затримується надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії.

Окрім того, багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення.

Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також звертає увагу на звіт уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, згідно з яким, станом на середину дня 8 березня була вбита 41 дитина, ще 76 ­– зазнали поранень.

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