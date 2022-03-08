На Київщині колону російської техніки знищили завдяки сповіщенню через чат-бот

Про це Держспецзв’язку інформує вдень 8 березня в телеграмі.
Повідомлення про пересування ворога через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot щодня приносять нові трофеї.
“Цього разу Служба безпеки України отримала координати ворожої техніки з позначками “V” на Київщині. Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні “привіти” окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше “завдання буде виконане” точно – ми знищимо їх”, – ідеться в повідомленні.
У Держспецзв’язку закликали і надалі інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки і диверсійно-розвідувальних груп.
“Прохання надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій”, – закликали у Держспецзв’язку.
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