В Україні знищено вже понад 12 тисяч російських солдатів

Трофейний танк Т-72 росіян у захисників міста Маріуполь

У дужках – зміна за добу проти ранку 7 березня .

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив нові цифри щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 07.03 (включно).

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