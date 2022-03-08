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В Україні знищено вже понад 12 тисяч російських солдатів

08/03/2022 11:04

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив нові цифри щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 07.03 (включно).

Втрати військ РФ в Україні орієнтовно становлять:

• особового складу – понад 12 тис. осіб (+1 тис.),
• танків ‒ 303 од. (+13),
• Бойових броньованих машин ‒ 1036 од. (+37),
• артилерійських систем –120 од. (+3),
• РСЗВ – 56 од. (+6),
• засоби ППО – 27 од. (+4),
• літаків – 48 од. (+2),
• гелікоптерів – 80 од. (+12),
• автомобільної техніки – 474 од. (+20),
• кораблі / катери – 3 од.,
• цистерн з ППМ – 60 од.,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 од.

У дужках – зміна за добу проти ранку 7 березня.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що ЗСУ знищили російського генерала Герасимова – начальника штабу 41-ї армії.

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