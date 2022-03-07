СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Генштаб ЗСУ назвав оновлені показники втрат росіян

Генштаб ЗСУ назвав оновлені показники втрат росіян

07/03/2022 10:46

Пресслужба Генерального штабу Збройних сил України оприлюднила оновлені показники втрат армії РФ від початку вторгнення (станом на ранок 7 березня).

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.03 were approximately:

  • особового складу / personnel – понад / more 11 000 осіб,
  • танків / tanks ‒ 290 од.,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем / artillery systems – 117 од.,
  • РСЗВ / MLRS – 50 од.,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 23 од.,
  • літаків / aircraft – 46 од.,
  • гелікоптерів / helicopters – 68 од.,
  • автомобільної техніки / vehicles – 454 од.,
  • кораблі /катери / boats / cutters – 3 од.,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks – 60 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також:
Зведення ГШ: ворог накопичує ресурси для штурму Києва, наступає на Запоріжжя, ЗСУ звільнили Чугуїв

Унікальних переглядів: 86
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент встановив відзнаку “Місто-герой України” та назвав перші шість

Президент Володимир Зеленський своїм указом встановив почесну відзнаку “Місто-герой України” та надав таке звання першим шістьом населеним пунктам, які чинять героїчний опір російським окупантам. Як передає “Новинарня“, це Волноваха...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse