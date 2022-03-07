Генштаб ЗСУ назвав оновлені показники втрат росіян

Пресслужба Генерального штабу Збройних сил України оприлюднила оновлені показники втрат армії РФ від початку вторгнення (станом на ранок 7 березня).
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.03 were approximately:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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