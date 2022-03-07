“Якщо ми не хочемо Третьої світової”: президент Литви закликав Захід надати Україні ВСЮ можливу підтримку

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що якщо Захід хоче уникнути Третьої світової війни, важливо надати Україні всю можливу підтримку, включно з військовою.

Про це з посиланням на LRT і Reuters пише “Європейська правда“.

У розмові з Блінкеном йшлося про довготривалі плани підтримки Литви з боку США.

Науседа наголосив, що необгрунтована збройна агресія РФ проти України підриває мир у всій Європі, тож і зупиняти її потрібно колективними зусиллями Заходу.

“Ми повинні допомагати Україні всіма можливими способами… Я маю на увазі буквально “всіма” – якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір за нами”, – підкреслив Науседа.

Він додав, що тепер стратегії стримування вже недостатньо, і сусідам Росії слід серйозно готуватися захищати себе. Зокрема, необхідно посилювати обороноздатність і системи ППО у країнах Балтії.

Президент також висловив готовність приймати додаткових військовослужбовців США на ротаційній основі та надавати для цього всю необхідну підтримку.

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