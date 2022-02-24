Путіна треба зупиняти не санкціями, а на полі бою, – експрезидентка Литви

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте закликала Захід до рішучих військових дій на допомогу Україні. Вона переконана, що санкції Путіна не зупинять.
Про це вранці в четвер, 24 лютого, політикиня написала у фейсбуці.
“Загрози ізоляції та введення санкцій агресора не зупинили і не зупинять. Санкції тільки – це пізнє покарання. Військовий злочин можна зупинити тільки на полі бою. Тому досить трясти повітря порожніми розмовами, приймайте рішучі дії”, – написала Грибаускайте.
Сьогодні лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити “пекельні санкції” проти Російської Федерації.
Очікується, що новий транш санкцій оголосить і президент США Джо Байден.
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