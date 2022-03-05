Блінкен переконаний, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна

Ентоні Блінкен, держсекретар США

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна.

Про це він сказав у коментарі ВВС.

Блінкен укотре відзначив “вражаючу стійкість” українського народу.

“Якщо Москва має намір спробувати якось повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, то 45 мільйонів українців відкинуть це – якщо не в один, то в інакший спосіб”.

Держсекретар США визнав, що не знає, скільки триватиме ця війна. Але вважає, що вона вже пішла не так, як планував президент Росії Володимир Путін.

Блінкен також сказав, що міжнародне співтовариство прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні, а також чинити “сильний тиск на Росію, щоб вона припинила війну, яку розпочав Володимир Путін”.

Як відомо, Україна закликає західних партнерів “закрити небо”, щоб російські ракети й літаки не могли бомбити цивільне населення. Проте Захід відмовляється з остраху, що тоді війна пошириться і на інші країни.

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