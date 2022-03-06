Міноборони РФ: убитих в Україні росіян ховатимуть у братських могилах у Білорусі, в іще живих відберуть документи

Трупи російських загарбників, ліквідованих під Гостомелем

Міністерство оборони РФ розпорядилося відібрати документи у вояків, які беруть участь у “спеціальній операції” на території України, а ховати їх планують у братських могилах на території Білорусі.

Відповідний лист заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка до командування їхніх збройних сил поширило українське Оперативне командування “Північ” на своїй сторінці у фейсбуці.

Криворучко вимагає “вилучити з 1 березня 2022 року в особового складу, який бере участь у “спеціальній операції” на території України, документи, що підтверджують особу (посвідчення, військові квитки, жетони)”.

Також у документі є вимога “в найкоротші терміни” забезпечити евакуацію тіл загиблих, приховане вивезення їх “у нічний час” до пунктів постійної дислокації та поховання у братській могилі, у тому числі й у Білорусі, з присвоєнням номера.

У разі неможливості зробити це заступник міністра вимагає “вжити заходів для їх знищення на місці“.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок березня з початку війни на українській землі ліквідовано понад 11 тисяч окупантів.

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